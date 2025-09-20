現在、私たちに降り注いでいるのは日光だけではない。スマホやパソコンの光に四六時中さらされ、目が悲鳴を上げているのだ。とにかくまぶしい、痛い。こうしたさまざまな症状は、実は「眼球」ではなく「脳」に原因がある場合も。新たな現代病、「光過敏脳」に迫る。【若倉雅登/心療眼科医】＊＊＊【写真を見る】光過敏脳に効果的な対策とは？2100年、人間の姿はこうなる……。2019年のことです。雑誌「Newsweek 日本版」に