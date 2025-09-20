９月２０日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１４頭立て）はポルフュロゲネトス（牡２歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父サトノダイヤモンド）が、デビュー戦６着からの変わり身を見せて初勝利を挙げた。勝ち時計は２分１秒６（良）。スタートを決めて好位２番手。向こう正面でフワッとするシーンはあったが、好位をキープして直線を迎えると、力強く抜け出て、２馬身半差で完勝した。戸崎圭太騎手は「新馬前の追い切りが