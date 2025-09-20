◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子２０キロ競歩が午前９時５５分にスタート。先頭集団は１５キロを５９分３７秒で通過した。２０１９年、２２年の世界陸上優勝の山西利和（愛知製鋼）は８人の先頭集団で通過。京大出身の文武両道ウォーカーは、メダル争い、さらには３度目の世界制覇へ歩を進めていたが、１６キロ過ぎで３回目の警告を受け、２分のペナルティー。メダルは絶望的になった。吉川絢斗（サンベルクス