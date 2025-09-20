ＤｅＮＡは２０日、森唯斗投手が今季限りで引退すると発表した。３０日のヤクルト戦（横浜）戦後に引退セレモニーを行う。右腕は三菱自動車倉敷オーシャンズから１３年ドラフト２位でソフトバンクに入団し、１年目から中継ぎで５８試合に登板。７年連続で５０試合に登板するなど鉄腕ぶりを発揮した。１８年には３７セーブをあげ、最多セーブのタイトルを獲得。ここから３年連続で３０セーブをあげるタフネスぶりでソフトバンク