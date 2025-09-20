巨人の坂本勇人内野手が２０日、遊撃でノックを受けた。試合前練習に姿を現すと遊撃と三塁でノックを受けた。坂本は２０２３年５月３１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で史上初の遊撃２０００試合出場を達成。しかし、その後は２３年に入団した門脇の台頭により三塁にコンバートされており、今季も守備に就いたのは三塁のみだった。今季１軍では５９試合に出場して打率２割６厘、３本塁打、２２打点の成績。８月中旬からは代打での