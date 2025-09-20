前線や低気圧の影響で、北日本は、21日にかけて、局地的に大雨のおそれがあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。21 日にかけて、前線を伴った低気圧が、発達しながら北日本を通過する見込みです。北日本と北陸では、活発な雨雲がかかり、局地的に非常に激しい雨が降るおそれがあります。前線の南下に伴い、東日本や西日本でも大気の状態が非常に不安定になるため、局地的な大雨に注意してください。21日朝までに予想される雨