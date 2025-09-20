◇陸上世界選手権東京大会第8日男子20キロ競歩（2025年9月20日国立競技場発着）男子20キロ競歩で2大会ぶり3度目の金メダルを狙っていた世界記録保持者の山西利和（29＝愛知製鋼）に、まさかの展開が待っていた。レースは1キロ過ぎにドミニク・チェルニー（27＝スロバキア）が飛び出したが、先頭集団が吸収。約10人の集団には山西と丸尾が入り、山西は歩型違反で警告を受けながらもレースを先導した。一時は山西ら3