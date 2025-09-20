DeNAは20日、プロ通算12年目森唯斗投手（33）の今季限りの現役引退を発表した。30日の本拠地ヤクルト戦試合終了後に引退レセモニーを実施する。右腕は、13年ドラフト2位で社会人野球の三菱自動車倉敷オーシャンズからソフトバンクに入団。1年目から中継ぎとして58試合に登板するなど、7年連続50試合以上マウンドに立った。18年には37セーブをマークし最多セーブのタイトルも獲得。そこから3年連続30セーブ以上の成績を残し、