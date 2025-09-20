記者会見で、自民党総裁選への立候補を正式表明する小泉農相＝20日午前、東京都港区自民党の小泉進次郎農相は20日午前、東京都内で記者会見し、総裁選（22日告示、10月4日投開票）への出馬を正式に表明し、公約を発表した。「経済最優先」を柱に据え、物価高を上回る賃金上昇を実現すると強調。参院選大敗や石破茂首相の進退を巡り亀裂が生じた党の現状を踏まえ、立て直しへ決意を示した。衆参両院で少数与党になる中、野党との