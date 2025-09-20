「ドジャース−ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースは試合前にマイケル・コペック投手を「右膝炎症」のため、１５日間の負傷者リストに入れたと発表した。最短で復帰は１０月４日となり、事実上のポストシーズン構想外となった。ロバーツ監督は「彼自身が求めるレベル、そして我々が彼に期待するレベルには今は届いていない」と現状を説明。前日の同カードでは制球が定まらず、２四球を与えて強制降板となって