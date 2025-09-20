「ドジャース−ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）今季限りでの引退を発表したクレイトン・カーショー投手が、レギュラーシーズン最後の本拠地マウンドに上がる。球団は球場入りの様子を公開。現役最後の雄姿となるかもしれない一戦を前にファンの思いが溢れた。カーショーはＴシャツに短パンというラフなスタイルで球場入りし、過去の栄光とリンクさせたムービーを球団が公開。緊張した様子はなく、表情からは気持ちが