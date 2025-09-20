デリカシーのない義母にストレスを抱えていると、ちょっとしたことでさえイラッとしてしまいますよね。しかし、それがちょっとしたことではなく、子どもの命に関わることだと、イライラを通り越して恨んでしまうこともあるようで……。今回は、義母のせいで子どもが怪我をした話をご紹介いたします。積み木で怪我「義母がアポなし訪問で家に来たのですが、私は2人目の妊娠中でつわりの真っ只中。体調が悪いながらに、義母の嫌味に