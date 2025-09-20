東京・あきる野市の路上で、帰宅途中だった20代女性に背後から近づき、尻や胸を触るなどわいせつな行為をしたとして、44歳の男が逮捕されました。【写真を見る】深夜の街路灯なく人通り少ない路上で…20代女性に背後から近づき尻触り驚いて倒れた女性に馬乗りになり胸触ったか 44歳の男逮捕警視庁不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の渡邉靖司容疑者（44）で、先月9日の午後11時半すぎ、あきる野市の路