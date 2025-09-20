サンドウィッチマン＆Kis-My-Ft2がMCを務める番組『10万円でできるかな』のコーナー企画から独立した『ニカゲーム』。同番組ではこれまで、英語の苦手な二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）がドラマ『イカゲーム』（Netflix）のパロディーとして“超基礎英語の読み方に挑む”デスゲームを繰り広げてきた。今年4月には二階堂、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3名がレギュラーメンバーとなり、「バラバラマンスリー」枠で2年