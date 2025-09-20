骨ごと食べられる甘露煮（甘辛煮）はサンマ料理の定番の1つ（写真：筆者撮影）【写真あり】見極めが難しい「甘露煮」の煮込み具合、目安はどんなタイミング？料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。前回（今年は豊漁で形も良好！ 秋の味覚の代名詞「