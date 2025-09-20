耳の中がかゆい時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が考えられる病気などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「耳の中がかゆい」ことはありませんか？医師が原因・対処法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：森崎 剛史（医師） 鳥取大学医学部卒業。医学博士。耳鼻咽喉科全般、声の疾患、甲状腺腫瘍を専門とする。日本耳