マツモトキヨシとココカラファインを展開するマツキヨココカラ＆カンパニーのPB(プライベートブランド)は数々のヒットアイテムを生み出しており、高機能コスメ商品は「デパコス級だ」、洗剤などの日用品は「プロ仕様だ」と、ユーザーを驚かせている。購入者のニーズを把握した、こうしたアイテムは一体どのように生み出されているのだろうか？商品開発担当者に話を聞いた。【写真】SNSでバズった！PB「matsukiyo」のスキンケアブラ