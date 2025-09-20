2025年9月20日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東横線の旅。旅人は、林家たい平。東横線渋谷区の渋谷駅と横浜市西区の横浜駅を結び、横浜駅から元町・中華街駅まで「みなとみらい線」の乗り入れがあります。さらに東京メトロ副都心線、相鉄・東急新横浜線との相互直通運転を行っています。東京の都心から横浜の港町を結ぶ路線です。今週の旅人：林家たい平1964年12月6日生まれ。埼玉県秩父市出身。人気演芸番組「笑点」の大喜利メン