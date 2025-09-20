北海道むかわ町の山林に身元不明の遺体を埋めて遺棄したとして、36歳の男が逮捕されました。札幌市白石区では2025年8月、男性が刃物で切り付けられた後、行方不明になっていて警察は遺体がこの男性とみて捜査しています。苫小牧市の会社員・梅津悠希容疑者（36）は８月3日未明、むかわ町旭岡の山林に身元不明の遺体を埋めて遺棄した疑いが持たれています。札幌市白石区では８月2日夜、会社役員の大上文彦容疑者が知人の西村隆行さ