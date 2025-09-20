私たち博報堂生活総合研究所は、2023年から2024年の夏にかけて、母子27組の「チャットアプリ母子やりとり調査」を実施。最長17ヶ月、総チャット数で12万6420件のデータを提供してもらいました（2025年には、父子16組にも同様の調査を実施）。それらのやりとりを収集・分析することで、Z家族のコミュニケーションの特徴が明らかになりました。インパクトのある数字でいうと、たとえばある母子は約1年間に6000件ものチャットをや