NHKは20日、9月29日放送開始の次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の新たな出演者を発表。俳優の柄本時生（35）が山橋薬舗の店主・山橋才路役を演じる。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を女優・郄石あかりが、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。山橋は、松江で