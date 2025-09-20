この配牌にして、このアガリ。選ばれし強者のものだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月19日の第1試合に、EARTH JETSの逢川恵夢（協会）が出場。試合開始早々、失点を重ねて苦戦モードだったが東2局には超好配牌を手にすると、わずか3巡でツモり満貫とする強運を発揮した。【映像】わずか3巡、1分強で完成した逢川の親満貫逢川は、所属団体の女流最高峰タイトル「女流雀王」を通算5期獲得し、永世女流雀王の資格を取得。この肩