TBSでは10月4日に今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭'25秋』(18:30〜23:48)を生放送。このたび、豪華俳優陣の出演が決定した。『オールスター感謝祭'25秋』に豪華俳優陣が出演(C)TBS10月スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、