9月18日、イタリア中部沿岸に颯爽と現れたスーパーカーのフェラーリ。走っているのは、巨大な空母の甲板だ。【映像】時速164km！フェラーリの力強い走り実はこのフェラーリは、世界記録へ挑戦するためやって来た。ドライバーのファビオ・バローネ氏は「船舶上での最速走行」を樹立するため、空母の滑走路を利用することを決めた。多くの記者や海軍将校らが見守るなか、フェラーリが発進。1085馬力を誇るスーパーカーは力強い