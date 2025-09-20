9月22日告示の自民党総裁選をめぐり、小泉農水大臣は先ほど、出馬会見を開き、「国民の安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す」などと決意を語りました。小泉進次郎農水大臣「国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す。私はその先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました」小泉農水大臣は総裁選への出馬会見を開き、「解党的出直し」など9つを柱とする主張政策を発表しました。主要政策