◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー4広島（19日、東京ドーム）本拠地・東京ドームで初のマルチ安打となった巨人の浦田俊輔選手は守備でも、広島の反撃の芽を摘むファインプレーを見せつけました。「気持ちで行きました、きょうも。食らいついて、という感じで」広島の小園海斗選手のセンターに抜けるかと思われた打球に飛びつき、見事にキャッチ。セカンドライナーが記録されました。思わず飛び出た雄たけび。東京ドームの巨人ファンの