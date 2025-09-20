東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会第7日が19日、国立競技場で行われた。男子400メートル障害決勝で、結果が二転三転する大ハプニング。ライ・ベンジャミン（米国）が46秒52の1着でゴールしたものの、レース後に一度は失格に。その後に米国チームの抗議が通って正式に金メダルが確定した。会見では、来季の“転向プラン”を明かした。ベンジャミンは最初からハイペースで突っ込んだ。大きなリードを奪ってホームストレート