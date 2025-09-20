◆米大リーグホワイトソックス４―３パドレス（１９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ナ・リーグ西地区２位のパドレスが、ア・リーグ中地区最下位で借金３９だったホワイトソックスに１点差で敗れて、２連敗となった。ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースの地区優勝へのマジックは「５」となった。最短で２１日（同２２日）に４年連続の地区優勝が決まる。パドレスは初回に先発のシースがバルガスに１５号２ラン