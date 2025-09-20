『ル・ジャルダン』のシェフ・堀内亮（左）と、アラン・デュカス氏（右） フランス生まれのグルメイベントとして、日本では今年で15回目の開催を迎える「ダイナースクラブ フランスレストランウィーク 2025」が、2025年9月20日（土）からスタートします。 それに先駆け、世界的料理人のアラン・デュカス氏が来日し、美食のまち・福井のフレンチレストラン『ル・ジャルダン』でのイベントに登場しました。