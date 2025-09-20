バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱が、プライベートの夫婦ショットをアップした。２０日までにインスタグラムを更新し「スティング観（み）に広島に来たよー！！何せ先日の有明アリーナは、のだめコンサートとかぶってたから！」とライブ観戦を報告。「いやぁ、良かったわぁ…。今回のスティングはポリス以来の３ピースバンドでのツアーなんだけど、人数が少ない分スティングのベースがよく聞こえる聞こえる