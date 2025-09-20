【ロンドン＝工藤武人】エストニア外務省は１９日、ロシア軍のミグ３１戦闘機３機が同日、約１２分間にわたって自国の領空を侵犯したと発表した。ロイター通信によると、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）はエストニアの要請を受けて来週、北大西洋条約第４条に基づく会合を開く方針を決めた。露側は挑発行動を強めており、ウクライナを支援するＮＡＴＯ加盟国の対応を試す動きの一環とみられる。同省などによると戦闘機が領空侵犯