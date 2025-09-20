◇インターリーグパドレス3―4ホワイトソックス（2025年9月19日シカゴ）ナ・リーグ西地区首位のドジャースを3ゲーム差で追う2位のパドレスは19日（日本時間20日）、敵地でホワイトソックスに競り負けて2連敗。この時点でドジャースの地区優勝マジックが1つ減って5となった。松井裕樹投手（29）の登板機会はなかった。先発シースが6回を4安打4失点と乱調だった。初回に元ドジャースのバルガスに2ランを被弾。打線は3回に