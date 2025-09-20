さまざまな理由で9月は若者たちの心が限界に近づく季節だ。厚生労働省の統計によると、10代・20代の自殺者数は9月に急増する傾向がある。「親に頼れない」若者が直面する現実日本には、児童養護施設や里親家庭で育つ子どもが約4万人いる。児童福祉法の改正により、2024年4月からは最長で22歳までだった支援の対象となる年齢制限は緩和され、自立するまで支援を継続できるようになった。しかし、実際には親を頼れない若者は、依然と