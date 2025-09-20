ガールズグループITZY（イッチ）が、10月11日から3日間、東京でファンミーティングを行う。それに先だって19日、ソウル市内でポップアップストアをオープンした。25日までの1週間で、グループの猫キャラクターTWINZY(ツインジー)を活用した「ITZY×TWINZY POP−UP STORE『ON AIR』」を開いた。同イベントは、20日にソウル市内のKBSアリーナで開催する、4度目の公式ファンミーティングのコンセプトに合わせて構成された。韓国メ