NHK大阪放送局は20日、女優〓石あかり（22）がヒロイン松野トキを演じる次期連続テレビ小説「ばけばけ」（29日スタート）に、俳優柄本時生（35）らが出演すると発表した。同ドラマは松江の没落士族の娘で、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルに描く。八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。柄本はトキとヘブンも足しげく通うようになる松江で唯一の舶来品店の店主・山橋才路を演じ