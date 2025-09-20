ゴールデンパス・エクスプレスの先頭車両（写真：筆者撮影）【路線図】どこからから乗るか、考えるのも楽しい日本同様「鉄道王国」のスイス。標高4000mを超える山々や湖が豊富にあることから、風光明媚な路線が多い。そして、それらが路線ごとでなく、1つのまとまった鉄道網としてPRされている。「スイス・グランドトレインツアー」と称されるその鉄道網とはどんなものか。世界100カ国以上の現地在住日本人ライターたちの集まり「