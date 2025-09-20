「台風19号」はどこに？ 台風19号は、きょう（２０日）午前９時現在、南鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。 【台風情報】今後の進路を画像で見る／向こう16日間の全国各地の天気を見る 中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。 今後の進路予想は【画像①】の通りです。 「台風19号」今後の進路は？