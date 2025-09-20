◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子２０キロ競歩が午前９時５５分にスタート。先頭集団は中間点の１０キロを４０分４秒で通過した。２０１９年、２２年の世界陸上優勝の山西利和（愛知製鋼）は先頭集団につけている。京大出身の文武両道ウォーカーは３度目の世界制覇へ歩を進めている。１週間前の３５キロ競歩に出場して２６位だった丸尾知司（愛知製鋼）も先頭集団でレースを進めている。３５キロ競歩で２時間４