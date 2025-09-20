◆米大リーグメッツ―ナショナルズ（１９日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのＪ・ソト外野手が１９日（日本時間２０日）、本拠のナショナルズ戦で自己最多記録となる４２号本塁打を放った。５―５の４回１死二、三塁で、ナショナルズ２番手左腕プーリンのスイーパーを捉え、高々とセンターへ打ち返すと、バックスクリーン奥のビッグアップル前に着弾。打球角度３６度のムーンショットで記念すべき