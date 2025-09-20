TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。鈴木は「私ごとですがこの度、新しい命を授かりました」と報告。「今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる毎日です」と伝えた。「実は今回の妊娠に至る前に昨年稽留流産を経験」と悲しい結果があ