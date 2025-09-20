男子だけじゃなく、女子もいる――。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、女子２０キロ競歩は藤井菜々子（エディオン）が自らの日本記録を更新する１時間２６分１８秒で銅メダルを獲得。女子日本勢では、五輪、世界選手権を通じ初の表彰台となった。序盤から先頭集団でレースを進めたものの、中盤には一度集団から離れかけた。それでも、沿道の声援が力となった。「これは行くしかないとスイッチを入れ直せた