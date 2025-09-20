日本テレビ19日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談し、胸の内を明かします。阪神がセ・リーグ優勝を決める中、クライマックスシリーズ出場を目指す巨人。阿部監督がそのキーマンに挙げたのはキャッチャーの岸田行倫選手。シーズン中盤からは甲斐拓也選手を抑え、レギュラー奪取。規定打席には届いていないものの、19日時点で、打率.290（248打