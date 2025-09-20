パークファクターについて語った山本キャスターさまざまなデータが重宝されるアメリカの中でも最近、特に重視されているのが「パークファクター」という要素です。パークのファクター。つまり、球場が持つ特性と言っていいでしょうか。【写真】山本キャスターのフォトギャラリー日本でも球場の大きさが微妙に違ったりするように、まったく同じ球場はひとつとしてありません。その結果、ホームランが出やすい、得点が生まれやすい..