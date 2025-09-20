ロッテは20日、MARINES KITCHEN FIRST BASE SIDE（フロア2/203通路付近）の「小島のローストビーフ丼」が3年連続10,000食突破したことを記念して、9月23日（火・祝）・24日（水）西武戦、27日（土）・28日（日）日本ハム戦、30日（火）楽天戦、10月4日（土）日本ハム戦、5日（日）ソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）の計7試合で、記念ステッカーを配布することになったと発表した。小島投手の好物であるロースト