東京ディズニーリゾートは、9月17日（水）から10月31日（金）までの期間限定で、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催。期間中は、ハロウィーンの雰囲気をさらに盛り上げる、さまざまなスペシャルメニューも販売されている。毎年、味はもちろん見た目にもこだわったハロウィーンメニューが提供されるが、なかでも今年はボリューム満点のメニューが特に絶品だった。【写真】かわいすぎる！ハロウィーン衣装の