福岡県警粕屋署は20日、宇美町桜原2丁目付近で19日午後4時15分ごろ、男が通行中の小学生に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代の中肉中背で黄色上衣を着用していた。