夜空を大輪が彩る「飯塚花火大会」（西日本新聞社などでつくる飯塚花火委員会主催）が25日、福岡県飯塚市の遠賀川河川敷で開かれるのを前に、委員会事務局は翌26日早朝の清掃ボランティアを募集している。大会は今年から、猛暑の影響を避けるため、開催日を8月上旬から9月に変更。例年より千発多い約7千発を打ち上げる。昨年は約10万人（主催者発表）が来場した。清掃ボランティアには地元企業や高校などが参加しているが、