バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）は17日、佐賀市のSAGAアリーナで10月18、19日に行われる2025〜26年シーズンのホーム開幕2連戦を福岡県久留米市などでPRした。両日とも午後2時5分開始で、クインシーズ刈谷（愛知県刈谷市）と対戦する。元女子日本代表監督で、10シーズンぶりにチームの指揮を執る中田久美監督（60）と選手12人が佐賀、福岡両県の5カ所に分かれて約1万枚のチラシを配布した。