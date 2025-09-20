女優の浅野ゆう子（65）が19日、自身のインスタグラムを更新。仲良し女優とのツーショットを公開した。「本日の【たとへば君四十年の恋歌】中山忍さんが観劇にいらしてくださいました」と女優の中山忍が観劇したことを報告した。「忍ちゃんとは舞台【大奥】でずいぶんと長い時間を過ごさせていただきましたそれ以来とても仲良くさせていただいています」と関係性に触れ、「忍ちゃんありがとうございました」とつ