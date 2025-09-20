北海道警は19日深夜、北海道むかわ町の地中に性別不明の遺体を埋めたとして、死体遺棄容疑で苫小牧市の男（36）を逮捕した。札幌市の50代男性が8月から連絡が取れなくなっており、遺体は男性とみて身元の特定を進める。